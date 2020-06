Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) von "kaufen" auf "verkaufen" herab.Wirecard habe zum dritten Mal die eigentlich für heute (18.06.) vorgesehene Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2019 verschoben, wie das Unternehmen erst heute Vormittag adhoc mitgeteilt habe. Der Abschlussprüfer Ernst & Young sehe demnach keine ausreichenden Prüfungsnachweise über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Mrd. Euro (entspreche ca. 25% der Konzernbilanzsumme). Es bestünden zudem Hinweise auf eine Täuschungsabsicht. Wenn ein testierter Jahres- und Konzernabschluss nicht bis zum 19.06.2020 vorliegen werde, wovon Jost ausgehe, könnten laut den Unternehmensangaben Kredite von ca. 2 Mrd. Euro gekündigt werden. Wirecard habe aus Sicht des Analysten nun endgültig das Vertrauen bei den Investoren verspielt. Die Unsicherheit, was die weitere Entwicklung von Wirecard anbelange, sei damit seines Erachtens erheblich gestiegen. Zudem bestehe nun auch ein sehr hohes Risiko, dass sich die Kunden von Wirecard abwenden würden. Jost habe seine EPS-Prognosen daher reduziert (2020e: 4,54 (alt: 5,69) Euro; 2021e: 6,01 (alt: 7,37) Euro).Bei einem deutlich von 120 Euro auf 40 Euro (alt: (Discounted-Cashflow-Modell; Prognosesenkungen, langfristig pessimistischere Annahme, höherer WACC (9,3% (alt: 7,3%)), Risikoabschlag von 20% (Betrugsvorwürfe, laufende Untersuchungen, Insolvenzrisiko, erheblicher Vertrauensverlust)) gesenkten Kursziel stuft Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Wirecard-Aktie von "kaufen" auf "verkaufen" herunter. (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link