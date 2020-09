Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (22.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Bilanz-Skandal bei Wirecard sei schnell auch der Wirtschaftsprüfer EY in die Kritik geraten. Das Unternehmen habe jahrelang die Jahresabschlüsse des Zahlungsabwicklers geprüft und testiert - ohne dabei den Milliardenbetrug zu bemerken. Das könnte nun ein weiteres Mandat kosten.Die Bundesregierung erwäge offenbar, EY als Wirtschaftsprüfer für die staatliche Förderbank KfW fallen zu lassen. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.Eine KfW-Sprecherin habe bestätigt, dass das Institut derzeit mit EY über einen Vierjahresvertrag verhandle, der 2022 beginnen solle. Zum aktuellen Stand der Dinge habe sich aber keine der beteiligten Parteien äußern wollen.Die Commerzbank und der Vermögensverwalter DWS hätten EY in den vergangenen Wochen bereits den Rücken gekehrt und würden nun neue Wirtschaftsprüfer suchen. Und laut Professor Atul Shah von der City University of London könnte das erst der Anfang sein.EY-Chef Carmine Di Sibio habe sich in einem Brief an die Kunden zum Wirecard-Skandal gewandt und darin sein Bedauern geäußert, den Betrug nicht früher aufgedeckt zu haben. Für Professor Shah ein Zeichen dafür, dass man bei EY weitere Konsequenzen und eine regelrechte Flut von Mandatsverlusten fürchte.Neben Mandats- und Imageverlusten drohe EY auch juristischer Ärger. Zahlreiche Kanzleien hätten bereits angekündigt, im Auftrag von Investoren Schadenersatz von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu fordern. Denn bei Wirecard selbst dürfte selbst nach der Zerschlagung und dem Verkauf der Einzelteile im Zuge des Insolvenzverfahrens nicht mehr viel zu holen sein, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link