Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Veröffentlichung des KPMG-Berichts in der Vorwoche habe sich für Wirecard zum PR- und kurstechnischen Fiasko entwickelt. Während die Aktie weiter an Boden verliere, würden die Rufe nach Konsequenzen immer lauter - auch aus den Reihen der Großaktionäre.Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Fondsgesellschaft Deka, gehe mit dem Aschheimer Zahlungsabwickler hart ins Gericht und dränge auf einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens: "Wir fordern den Rücktritt von Markus Braun", habe er der "Wirtschaftswoche" gesagt. Der Vorstandsvorsitzende sei der Hauptverantwortliche für den Vertrauensverlust der Wirecard AG am Kapitalmarkt und dieser lasse sich nur reparieren, indem ein anderer den Chefposten übernehme.Speich sehe nun den Aufsichtsrat in der Pflicht. Das Kontrollgremium müsse aber schnell handeln und sicherstellen, dass der Vertrauensverlust nicht noch vom Kapitalmarkt auf die Kunden überschlage und damit das Geschäftsmodell bedrohe. Denn dieses sei "hochattraktiv".Die Fondsgesellschaft ist nach Daten vom Bloomberg mit mehreren Portfolios bei Wirecard investiert und gehöre mit einem Anteil von rund 1,7% zu den größten Aktionären. Zuvor habe bereits Andreas Mark, Fondsmanager beim Großaktionär Union Investment, ein Ende der "Schönfärberei" und "personelle Erneuerung" bei Wirecard gefordert. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom gestrigen Mittwoch hervorgehe, habe Union Investment die Beteiligung an Wirecard bereits Ende April von 4,1 auf rund 3,2% reduziert. Damit zähle die Fondsgesellschaft aber immer noch zu den größten Anteilseignern des DAX-Konzerns.Der Wirecard-Aktie seien die Querelen um den KPMG-Bericht und die möglichen Konsequenzen gar nicht bekommen: Sie habe seit der Veröffentlichung des Berichts massiv an Wert verloren und am Donnerstagmorgen kurzzeitig die 80-Euro-Marke getestet. Zwar könne sie sich im Laufe des Vormittags ins Plus drehen, die Lage bleibe allerdings angespannt. Hier sollten allenfalls Trader aktiv werden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link