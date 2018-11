Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (15.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Das Aschheimer Unternehmen könne weiterhin die hohen Markterwartungen erfüllen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Donie habe seine Planungen nach der erneuten Prognoseanpassung leicht nach oben revidiert. Das gewaltige weltweite Wachstumspotenzial und die hohe Innovationskraft der Wireacrd AG lasse die in Aussicht gestellte weitere Dynamisierung des Wachstums und der dazu überproportionalen Gewinnentwicklung plausibel erscheinen. Trotzdem dürfte die hohe Schwankungsanfälligkeit der Wirecard-Aktie anhalten.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, empfiehlt chancenorientierten und langfristig investierenden Anlegern die Wirecard-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 225 Euro weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 15.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:148,90 EUR -0,13% (15.11.2018, 15:39)