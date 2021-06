Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,4821 EUR +3,68% (09.06.2021, 15:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (09.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Kursexplosionen von Meme-Stocks wie GameStop und AMC Entertainment in den USA würden jetzt auch deutsche Penny-Stocks nach oben treiben. Am Donnerstag würden die Zocker bei Wirecard, Air Berlin und sogar bei Arcandor zugreifen. Der Aktienkurs von Windeln.de habe sich innerhalb wenigen Wochen knapp verelffacht.Die Wirecard-Aktie lege am Mittwoch unter hohen Umsätzen um 18 Prozent auf 0,53 Euro zu und erreiche damit den höchsten Stand seit Januar. Die Arcandor-Aktie - der Konzern habe 2009 Insolvenz angemeldet - gewinne zwölf Prozent. Steinhoff klettere sechs Prozent.Den Vogel schieße aber Air Berlin ab. Das Papier der Fluggesellschaft, insolvent seit 2018, habe im frühen Mittwochshandel 550 Prozent auf 0,12 Euro gewonnen. Inzwischen sei der auf 0,04 Euro zusammengebrochen.Die GameStop-Rally möge idealistische Gründe haben. Die Kursexplosionen bei Wirecard, Air Berlin und Co hätten es gewiss nicht. Jedem seriösen Anleger sollte klar sein, dass man sich bei derartigen Zocks übelst die Finger verbrennen kann, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: