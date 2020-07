Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

3,1325 EUR -34,74% (02.07.2020, 17:02)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

3,185 EUR -23,44% (02.07.2020, 17:17)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (02.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Bilanzskandal beim Aschheimer Unternehmen ziehe immer weitere Kreise. Nach dem Mutterkonzern hätten mittlerweile auch fünf Töchter des deutschen Zahlungsabwicklers Insolvenz anmelden müssen. Die Wirecard Bank sei derweil (noch) außen vor - und könnte im Notfall wohl auch prominente Unterstützung bekommen.Die Deutsche Bank wolle der Wirecard Bank möglicherweise finanziell unter die Arme greifen. "Wir können uns grundsätzlich vorstellen, im Rahmen der Fortführung der Geschäftsaktivitäten diese Unterstützung zu gewähren, sofern es erforderlich werden sollte", zitiere die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag einen Sprecher der Deutschen Bank. Der Frankfurter Finanzkonzern sei dazu in Abstimmung mit der Finanzaufsicht BaFin, dem vorläufigen Insolvenzverwalter von Wirecard und der Wirecard Bank selbst. Wie genau die Deutsche Bank eine solche Unterstützung gewähren würde und um welche Größenordnung es sich handele, habe der Sprecher nicht sagen wollen. Laut dem Bericht gehöre das Institut aber zur Gruppe der 15 Banken, denen Wirecard insgesamt rund 1,6 Mrd. Euro schuldet.In jedem Fall wäre es eine Ironie des Schicksals: In der Vorwoche habe Bloomberg berichtet, dass Wirecard noch im Jahr 2019 unter dem Codenamen "Panther" eine Fusion mit der größten Bank des Landes durchgespielt habe. Die Deutsche Bank habe entsprechende Vorgespräche damals jedoch schnell beendet.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: