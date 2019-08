Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

150,00 EUR -1,61% (07.08.2019, 08:42)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

150,65 EUR (06.08.2019)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe am Morgen die Zahlen für das erste Halbjahr und das zweite Quartal 2019 vorgelegt und dabei deutliche Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und Transaktionsvolumen gemeldet. Auch die Ergebnisziele für das laufende Jahr und die Mittelfrist-Prognose bis 2020 seien angehoben worden. Liefere das den Startschuss für eine neue Rally der Wirecard-Aktie?Wie der Zahlungsabwickler am Morgen mitgeteilt habe, sei der Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 37,5 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro gestiegen. Auch das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen habe sich im ersten Halbjahr 2019 um 37,5 Prozent auf 77,3 Milliarden Euro erhöht. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) stehe ein Plus von 35,8 Prozent auf 342,1 Millionen Euro zu Buche.Im zweiten Quartal sei der Umsatz um 37,4 Prozent auf 643,0 Millionen Euro und das EBITDA um 35,6 Prozent auf 184,1 Millionen Euro gestiegen. Während der Quartalsumsatz damit über den Erwartungen der von "Bloomberg" befragten Analysten in Höhe von 628,4 Millionen Euro gelegen habe, sei Wirecard beim Ergebnis eine Punktlandung gelungen.Vorstandschef Markus Braun sei nach "kontinuierlich starkem Wachstum" im ersten Halbjahr noch zuversichtlicher geworden: "Im ersten Halbjahr hat sich unser Wachstum beschleunigt, sodass wir äußerst optimistisch in das zweite Halbjahr blicken. Dementsprechend haben wir unsere Prognose 2019 sowie die Vision 2020 erhöht."Die Anleger hätten den Zahlen und einer möglichen Prognose-Erhöhung bereits entgegengefiebert. Die erste Reaktion der Wirecard-Aktie im vorbörslichen Handel sei entsprechend positiv - wenn auch zunächst nicht überschwänglich. Ob die Impulse für einen Ausbruch aus dem gegenwärtigen Seitwärtstrend reichen würden, müsse sich im Tagesverlauf zeigen.Die Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie wurde vor den Zahlen bestätigt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link