Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,071 EUR -5,46% (26.08.2020, 14:43)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,0656 EUR -7,34% (26.08.2020, 14:29)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (26.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nur noch drei Cent dann sei die Wirecard-Aktie ein Pennystock. Am Mittwoch-Morgen sei der Titel auf ein neues Allzeittief bei 1,02 Euro gerutscht. Unter der Ein-Euro-Marke dürfe ein Wert "offiziell" Pennystock genannt werden. In den USA sei Wirecard derweil schon einige Wochen ein Pennystock. Dort würden Aktien schon unter der 5-Dollar-Grenze als Penny Stock gelten.Gestern sei vom Amtsgericht München offiziell das Insolvenzverfahren über den Zahlungsabwickler eröffnet worden. Am Vortag habe der einstige DAX-Konzern einen radikalen Stellenabbau verkündet. Der insolvente Zahlungsabwickler habe 730 Mitarbeiter sowie den gesamten Vorstand mit sofortiger Wirkung "unwiderruflich freigestellt".In einer Mail an die zu bedauernden Wirecard-Mitarbeiter, die den Kollegen von Finanz-Szene vorliege, heiße es: "Eine Fortzahlung Deiner Vergütung für die Zeit ab 25.08.2020 ist zulasten der Insolvenzmasse nicht möglich."Insolvenzverwalter Michael Jaffé habe die drastischen Maßnahmen am Dienstagabend erläutert: Um eine Fortführung überhaupt möglich zu machen und die Option einer Verwertung des Kerngeschäfts der Wirecard AG aufrecht zu erhalten, seien "tiefgreifende Einschnitte erforderlich", so Jaffé.Das Unternehmen versuche gerade, Teile des Konzerns zu verkaufen. Die Wirecard-Aktie werde in den nächsten Wochen aber wohl noch weiter fallen. Mit dem niedrigen Preis werde die Volatilität der Pleite-Aktie nicht kleiner.Zockfreudige Anleger seien gewarnt, so "Der Aktionär" in dem aktuellen Börsen.Briefing. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link