Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Zum Jahresausklang habe die Wirecard-Aktie am Montag im verkürzten Handel noch einmal eineinhalb Prozent zulegen können. Am Ende des turbulenten Jahres 2019 stehe aber dennoch ein Minus von fast 20 Prozent an der Kurstafel. Ob es im neuen Jahr wieder aufwärts gehe, hänge vor allem von einem Faktor ab.Vor einem Jahr habe die Welt noch ganz anders ausgesehen: Den letzten Handelstag 2018 habe die Wirecard-Aktie bei 132,80 Euro beendet. Auf Jahressicht habe sie rund 42 Prozent zugelegt und sei mit großem Abstand der Top-Performer im DAX gewesen. Wenige Monate zuvor habe sie sogar bei 199 Euro ihr bisheriges Allzeithoch erreicht.Ende 2019 das krasse Gegenteil: Mit einem Minus von 19,1 Prozent habe die Aktie das Jahr als größter DAX-Verlierer beendet. Daran habe auch das Kursplus im verkürzten Handel am Montag nicht mehr viel ändern können. Zwischenzeitlich habe es jedoch noch deutlich trüber ausgesehen: Im Februar sei der Kurs kurzzeitig bis auf 86 Euro abgesackt.Grund für die Schwäche seien die wiederholten Negativ-Berichte zur Bilanzierung des Zahlungsabwicklers gewesen, die seit Ende Januar vornehmlich von der "Financial Times" (FT) veröffentlicht worden seien. Die Angelegenheit habe sich im Jahresverlauf immer weiter hochgeschaukelt und zu einem echten Wirtschaftskrimi entwickelt, der auch im neuen Jahr eine Fortsetzung finden dürfte.Während viele Privatanleger, Analysten und institutionelle Anleger zuversichtlich in die Zukunft blicken und auf eine Fortsetzung der jahrelangen Kursrallye bei Wirecard spekulieren würden, würden einige Hedgefonds mit weiter fallenden Kursen rechnen. Die Netto-Leerverkaufspositionen seien im Dezember noch einmal deutlich gestiegen.Gelinge es dem Unternehmen, dadurch die Zweifel an der Bilanzierung auszuräumen und den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, könnte endlich wieder das unverändert starke operative Geschäft in den Vordergrund treten.In diesem Fall traue "Der Aktionär" der Wirecard-Aktie eine kräftige Erholungsrally zu. Diese könnte zusätzlich befeuert werden, wenn die zuletzt spürbar gestiegenen Leerverkaufspositionen geschlossen werden müssten. Wichtig wäre dabei auch das Timing - im Idealfall könnte Wirecard schon vor dem 31. März Entwarnung geben.Fest stehe, dass es bei Wirecard auch 2020 spannend bleibe. Die Wette auf ein Comeback der Aktie sollten auch weiterhin nur mutige Anleger eingehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2019)