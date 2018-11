ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie: 747206

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland: WDI

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie: WRCDF

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.11.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) charttechnisch unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie vollziehe derzeit eine absolute Gratwanderung. Die jüngste Verschnaufpause seit den Rekordständen bei knapp 200 EUR habe Spuren hinterlassen und schlage sich auf Monatsbasis in einem sog. "evening star" nieder. Kurzfristig greife dem Titel aber die wichtige Kreuzunterstützung aus dem Haussetrend seit Februar 2017 (akt. bei 149,83 EUR) sowie den jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 149,15/148,00 EUR unter die Arme. Damit stelle das Papier auch ein gutes Beispiel dafür dar, wie sich Investoren mithilfe der technischen Analyse auf unterschiedliche Szenarien einstellen könnten. So könnten Anleger einen Bruch der o. g. Kreuzunterstützung nutzen, um neue Shortengagements einzugehen. Über die 200-Tages-Linie (akt. bei 139,12 EUR) dürfte der Weg dann bis zum Junitief (128,80 EUR) nach Süden führen.Auf der Oberseite signalisiere dagegen ein Anstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend 162,59 EUR, dass die oben genannte Unterstützungszone als Sprungbrett genutzt werde. Einen Hinweis, welches der beiden Szenarien letztlich zum Tragen komme, liefere möglicherweise der MACD. Zwar ist der Trendfolger unverändert "short" positioniert, doch er notiert inzwischen auf historisch niedrigem Niveau, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:156,30 EUR +1,03% (07.11.2018, 08:39)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:154,50 EUR (06.11.2018)