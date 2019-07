Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ein klarer Kauf.Ein ungewöhnliches Bild: Die Aktie der Wirecard AG komme am Donnerstag nicht vom Fleck, notiere nahezu unverändert zum Vortagesschluss. Zwei Dinge würden dabei auffallen: Monate nach Einsetzen der negativen Berichterstattung der "Financial Times", die den Kurs massiv habe einbrechen lassen, mache das Unternehmen einfach dort weiter, wo es nie aufgehört habe und melde einen Auftrag nach dem nächsten. Und: Im Chart kristallisiere sich eine spannende Konstellation heraus.Wirecard habe heute ein weitere Partnerschaft bekannt gegeben. CreditPilot, ein Banking- und B2B2C-fokussiertes FinTech, und Wirecard würden fortan zusammenarbeiten. Im Rahmen der Vereinbarung werde CreditPilot die Wirecard-Technologie für die digitale Zahlungsabwicklung in sein A2A-(Any2Any)-Ökosystem für mobile und digitale Finanzdienstleistungen integrieren, das fast 100 Millionen Menschen weltweit zur Verfügung stehe. 2018 seien Transaktionen im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro über die Plattformen von CreditPilot abgewickelt worden.Mit dem Auftrag knüpfe Wirecard in gewohnter Weise an eine Serie von Kooperationsmeldungen an, die suggerieren würden, dass das operative Geschäft unbeeindruckt der von der "Financial Times" losgetretenen Diskussion um Bilanzierungspraktiken einfach weiter laufe.Im Chart der Wirecard-Aktie kristallisiere sich derweil eine interessante Konstellation heraus: Infolge der ausgedehnten Erholungsbewegung seit Februar habe die 50-Tage-Linie jetzt die 200-Tage-Linie von unten nach oben gekreuzt. Ein solches Ereignis würden Techniker als "Golden Cross" bezeichnen - es gelte als eines der stärksten Kaufsignale unter technischen Analysten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: