Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,839 EUR -1,29% (18.09.2020, 10:58)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (18.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der größte Börsenskandal in der deutschen Geschichte entwickele sich mehr und mehr zur Farce. Einer Farce, welche die Glaubwürdigkeit des Finanzstandorts Deutschland bis hin zum Grundvertrauen der Bürger in den Staat zu erschüttern imstande sei.Der Umgang mit Wirecard sei denkwürdig. Denn: Ein Unternehmen, das für Dritte Zahlungen abwickele, das eine Bank sein Eigen nenne, sei nach Auffassung der Behörden, des Bundestags und der Aufsicht kein Finanzunternehmen, sondern eine Technologiefirma. Eine Unterscheidung mit weitreichenden Folgen. Fast schon surreal wirke da ein Satz aus dem Frühjahr 2019. In der Begründung zur Allgemeinverfügung zum Verbot der Begründung und der Vergrößerung von Netto- Leerverkaufspositionen in Aktien der Wirecard AG habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 18. Februar geschrieben: "Die Wirecard AG ist ein weltweit tätiges Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Deutschland."Dort stehe es also, schwarz auf weiß: Wirecard werde als Zahlungsdienstleistungsunternehmen gesehen. Richtig? Falsch! Die BaFin "verwendet diesen Begriff an dieser Stelle nicht im Sinne des ZAG, sondern untechnisch", wie aus einer kleinen Anfrage des Abgeordneten Fabio De Masi sowie weiterer hervorgehe. Die Bezeichnung enthalte eben keine Aussage über eine aufsichtsrechtliche Einordnung. Mit ZAG sei das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz gemeint.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:0,8405 EUR -1,37% (18.09.2020, 10:43)