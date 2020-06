Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (18.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bei Wirecard stünden am heutigen Donnerstag der Jahresfinanzbericht 2019 sowie der Zwischenbericht für das erste Quartal 2020 auf der Agenda. Nachdem die Veröffentlichung mehrfach habe verschoben werden müssen, sei die Spannung groß. Noch lasse der DAX-Konzern seine Aktionäre allerdings zittern.In der Vergangenheit sei es meist zwischen 7:00 Uhr und 7:30 Uhr soweit, doch diesmal müssten sich die Anleger etwas länger gedulden. Stand 8:15 Uhr lasse der Bericht noch auf sich warten. Am Nachmittag um 14 Uhr sei jedoch die Bilanzpressekonferenz anberaumt - spätestens bis dahin sollte das Zahlenwerk vorliegen.Die Aktie habe im Vorfeld der Veröffentlichung zuletzt deutlich zulegen können und am Mittwoch rund fünf Prozent höher bei 104,50 Euro geschlossen. Am Donnerstagmorgen sei es im vorbörslichen Handel bei Tradegate zunächst weiter nach oben gegangen. Die steigende Anspannung drücke die Aktie momentan aber wieder deutlich ins Minus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: