Demnach habe die Finanzaufsicht im Juni und Juli 2017 eine fast zweimonatige Sonderprüfung bei der Wirecard Bank durchgeführt, bei der es um das Kreditgeschäft gegangen sein solle. Mitte 2019 sei eine weitere Sonderprüfung erfolgt. Schwerpunkt solle dem Branchen-Portal zufolge diesmal das Thema Geldwäsche gewesen sein.



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr.







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Bafin zeigt Ex-Chef Markus Braun wegen Insiderhandel an - AktiennewsDie Finanzaufsicht Bafin nimmt im Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nun auch den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun ins Visier, so die Experten von "FONDS professionell".Die Behörde habe gegen die Beteiligungsgesellschaft von Ex-Wirecard-Chef bei der Staatsanwaltschaft München Anzeige wegen Insiderhandels erstattet. Dies würden diverse Medien berichten, darunter die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) und das "Manager Magazin". Sie würden sich dabei auf eine Sprecherin der Bafin beziehen.Die Sprecherin der Behörde habe der FAZ zufolge gesagt, es gehe um den Verkauf von Wirecard-Aktien für 6,6 Millionen Euro am 24. Juni 2020, also am Tag vor der Insolvenz-Meldung. Auch der Verkauf von Aktien im Wert von 3,4 Millionen Euro zwei Tage zuvor werde untersucht. Die Staatsanwaltschaft München müsse nun prüfen, ob und inwieweit Braun in mögliche Betrügereien verwickelt sei.Bafin habe große Sonderprüfung durchgeführtDie Rolle der Bafin im Wirecard-Skandal sei umstritten. Kritiker würden der Behörde vorwefen, zu lange gebraucht zu haben, um konsequent gegen Wirecard vorzugehen. Dabei habe die Bafin zumindest die Banktochter der insolventen Gesellschaft sehr viel intensiver beleuchtet als bislang bekannt, berichte das Online-Portal "Finanz-szene.de".Sonderprüfungen bei der Wirecard Bank