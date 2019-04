Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.04.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Bafin vermutet Medien-Komplott - AktiennewsDie Finanzaufsicht Bafin verdächtigt mehrere Personen, den Kurs des Finanzdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) manipuliert zu haben, so die Experten von "FONDS professionell".Darunter seien auch Journalisten der britischen "Financial Times".Wegen der Kursschwankungen beim Finanzdienstleister Wirecard habe die deutsche Finanzaufsicht Bafin bei der Staatsanwaltschaft München Strafanzeige gegen rund ein Dutzend Personen erstattet. Es bestehe der Verdacht der Marktmanipulation "in Form einer Short-Attacke in Aktien der Wirecard AG", habe die Behörde laut Medienberichten mitgeteilt.Wie der "Spiegel" online schreibe, verdächtige die Bafin auch Journalisten der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times" (FT), "mit mehreren Fonds beziehungsweise einzelnen Investoren gemeinsame Sache gemacht zu haben". Spekulanten sollten jeweils bereits vor dem Erscheinen von kritischen bis geschäftsschädigenden FT-Artikeln Leerverkaufspositionen aufgebaut haben. Die Finanzaufsicht sehe darin dem Nachrichtenmagazin zufolge Hinweise für illegale Absprachen. Eine Bafin-Sprecherin habe das nicht kommentieren wollen.Wirecard sei im Januar an der Börse stark unter Druck geraten, nachdem die FT schwere Vorwürfe gegen den Zahlungsabwickler erhoben habe. Zeitweise habe die Aktie des Unternehmens mehr als acht Milliarden Euro an Wert verloren. Im Februar habe die Aufsichtsbehörde eine Verfügung erlassen, um weitere Leerverkäufe auf die Wirecard-Aktie zu unterbinden. Das Verbot gelte bis zum morgigen Donnerstag, den 18. April.Börsenplätze Wirecard-Aktie: