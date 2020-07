Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Bafin meldet Insider-Verdacht an Staatsanwaltschaft - AktiennewsEin Insider verriet die Bilanzprobleme von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) eine Woche vor dem öffentlichen Eingeständnis der Gesellschaft, so die Experten von "FONDS professionell".Die Bafin habe daher die Staatsanwaltschaft informiert. Zudem steige der Druck auf Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies, Details von Treffen mit Ex-Wirecard-Chef Braun offen zu legen.Die Finanzaufsicht Bafin habe die Staatsanwaltschaft München über einen Insider-Verdacht beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard informiert. Dies habe zuerst das "Handelsblatt" berichtet. Diverse Medien, darunter die "Süddeutsche Zeitung" (SZ), würden schreiben, eine Bafin-Sprecherin habe den Vorabbericht der Wirtschaftzeitung inzwischen bestätigt. In diesem heiße es, problematisch sei vor allem ein Post in einem Börsen-Forum.Dem "Handelsblatt" zufolge habe ein Nutzer in dem Forum am 10. Juni 2020, also acht Tage vor dem Bekanntwerden der massiven Bilanzprobleme und dem Absturz der Wirecard-Aktie, mitgeteilt, dass die Wirtschaftsprüfer von EY dem Zahlungsdienstleister das Testat verweigern würden. Dies sei dann auch geschehen.Lilalaunebär habe Wirecard-Probleme öffentlich gemacht"Woher ich diese Kenntnis habe, bleibt mir überlassen", zitiere das "Handelsblatt" aus dem Post, der mittlerweile gelöscht worden sei. Mitarbeiter hätten diesen Wissensstand auch an Leerverkäufer weitergegeben. "Näheres wird am 18.06.2020 bekanntgegeben", habe der "Lilalaunebär" der Wirtschaftszeitung zufolge geschlossen.Worüber hätten Markus Braun und BMF-Staatssekretär Jörg Kukies gesprochen?Indes beschäftige die Causa Wirecard weiterhin auch das politische Berlin. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF), habe sich im vergangenen Herbst offenbar zweimal mit Ex-Wirecard-Chef Markus Braun getroffen. Das Ministerium habe die Treffen zwar bestätigt, mache der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) zufolge aber keine Angaben zu den Inhalten der Gespräche. Sie seien als "VS", als vertrauliche Verschlusssache, eingestuft worden.Damit würden sich Politiker verschiedener Parteien allerdings nicht zufrieden geben. Vertreter der Linken und der Grünen hätten ihren Unmut über die Informationspolitik des BMF schon kundgetan. Jetzt würden der FAZ zufolge auch andere Mitglieder des Finanzausschusses im Bundestag den Druck erhöhen. "Wir erwarten vom Finanzministerium und von Staatssekretär Kukies eine lückenlose Aufklärung der Umstände im Fall Wirecard und dass den Abgeordneten hierfür alle erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden", zitiere die FAZ Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.