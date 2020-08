Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,3702 EUR -2,82% (14.08.2020, 08:58)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,44 EUR (13.08.2020)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einem aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Bilanzskandal um Wirecard gerate die Finanzaufsicht BaFin weiter in den Fokus: Mitarbeiter der Behörde sollten in den Monaten vor dessen Pleite verstärkt mit Papieren des DAX-Konzerns gehandelt haben. Das Bundesfinanzministerium, dem die BaFin unterstell sei, sehe darin offenbar kein Problem.Im ersten Halbjahr 2020 seien 2,4 Prozent aller gemeldeten privaten Finanzgeschäfte von BaFin-Mitarbeitern auf Geschäfte mit Wirecard-Aktien oder -Aktienderivaten entfallen, berichte die Nachrichtenagentur "Reuters" und berufe sich dabei auf Antworten des Bundesfinanzministeriums auf einen Fragenkatalog der Grünen. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren: Im Gesamtjahr 2018 habe der Anteil demnach nur bei 1,2 Prozent, 2019 bei 1,7 Prozent gelegen.Die Zunahme des Handels mit Wirecard-Papieren habe die BaFin mit den höheren Schwankungen des Aktienkurses durch die Medienberichterstattung und die Ad-hoc-Meldungen des Unternehmens erklärt, habe es in der Antwort des Bundesfinanzministeriums geheißen. Die verstärkten Wirecard-Aktiengeschäfte der BaFin-Mitarbeiter seien im Vergleich zu anderen DAX-Werten, bei denen die Volatilität gestiegen sei, "nicht ungewöhnlich bzw. nicht auffällig."Bezogen auf Geschäfte mit Aktienderivaten des Zahlungsabwicklers seien von BaFin-Mitarbeitern 58 Prozent Erwerbe und 42 Prozent Veräußerungen gemeldet worden. Inwieweit sie dabei durch Leerverkäufe auf Kursverluste gewettet hätten, lasse sich nicht feststellen. Dazu lägen keine Informationen vor, heiße es bei "Reuters".Die BaFin, ihr Chef Felix Hufeld und Finanzminister Olaf Scholz, dessen Ministerium die Finanzaufsichtsbehörde unterstellt sei, stünden wegen ihrer Rolle im Wirecard-Skandal seit längerem in der Kritik. Konkret gehe es dabei um die Frage, warum der mutmaßliche Bilanzbetrug des DAX-Konzerns so lange unbemerkt geblieben sei. Vieles deute inzwischen auf ein kollektives Versagen der Behörden hin. Meldungen über die Zockerei von BaFin-Mitarbeitern seien da Wasser auf die Mühlen von Opposition und Kritikern. (Analyse vom 14.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link