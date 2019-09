Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unverändert zu kaufen.Bei Wirecard würden sich am Mittwoch die Ereignisse überschlagen: Nachdem am Morgen die strategische Partnerschaft mit Softbank besiegelt worden sei, habe ein kritischer Medienbericht am Nachmittag für bange Blicke auf die Kurstafel gesorgt. Kurz darauf habe sich dann Vorstandschef Markus Braun zu Wort gemeldet - und eine erneute Prognose-Erhöhung in Aussicht gestellt.Der Reihe nach: Ein Vorab-Bericht der Wochenzeitung "Die Zeit" habe am Nachmittag böse Erinnerungen an die Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" im Frühjahr geweckt. Aus dem Wertpapierprospekt zu der Anleihe-Emission in der Vorwoche gehe hervor, dass die Geschäfte der Wirecard-Tochter Card Systems Middle East mit Sitz in Dubai in den Jahren 2017 und 2018 nicht von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert worden seien.Wirecard habe daraufhin erklärt, dass für das Tochterunternehmen bislang kein Einzelabschluss nötig gewesen sei und die Prüfung im Rahmen der Konzernabschlüsse stattgefunden habe. Eine Einzelprüfung sei erst nach der jüngsten Gesetzesänderung erforderlich, weshalb derzeit nach einem Wirtschaftsprüfer für das Tochterunternehmen gesucht werde.Kurz darauf habe Vorstandschef Markus Braun eine Anhebung der Langfrist-Ziele "Vision 2025" in Aussicht gestellt. Hauptgrund dafür seien die verbesserten langfristigen Wachstumschancen durch die Softbank-Kooperation. Konkrete Zahlen wolle der Zahlungsabwickler allerdings erst bei einem Kapitalmarkttag am 8. Oktober bekannt geben.Bisher habe Wirecard für das Jahr 2025 ein Transaktionsvolumen auf der eigenen Plattform von mehr als 710 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, woraus sich ein Umsatz von mehr als 10 Milliarden Euro ergeben solle. Der operative Gewinn (EBITDA) solle bis dahin auf 3,3 Milliarden Euro steigen."Der Aktionär" sehe sich durch die jüngsten News in seiner positiven Einschätzung für die Wirecard-Aktie bestätigt.Die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 200 Euro gelte weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Wirecard-Aktie. (Analyse vom 18.09.2019)(Mit Material von dpa-AFX)