Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

88,40 EUR -3,06% (12.05.2020, 13:23)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

88,91 EUR -2,90% (12.05.2020, 13:38)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (12.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Kurserholung der Wirecard-Aktie scheine bereits wieder im Sande zu verlaufen. Die jüngsten Aussagen vom Chef der Finanzaufsicht BaFin würden auf neuen Ärger hindeuten. Die Behörde schaue die Entwicklungen beim Aschheimer Unternehmen genau an und es hätten mehrere Prüfungen stattgefunden, habe BaFin-Chef Felix Hufeld am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten gesagt. Ob dazu auch eine Sonderprüfung - das schärfste Schwert der Finanzaufsicht gehöre - wolle er nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters nicht sagen. Aktuell untersuche die BaFin den KPMG-Sonderprüfungsbericht u.a. dahingehend, ob er Aussagen dazu enthalte, ob Wirecard möglicherweise veröffentlichungspflichtige Informationen zurückgehalten oder darüber falsch informiert habe.In diesem Zusammenhang habe BaFin-Exekutivdirektorin Elisabeth Roegele auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ins Spiel gebracht - nämlich dann, wenn es entsprechende Anhaltspunkte gebe oder wenn sie feststelle, dass die Fragen mit den Befugnissen der Behörde nicht geklärt werden könnten.Bereits in der Vorwoche habe eine BaFin-Sprecherin eine Untersuchung der Kommunikation seitens Wirecards im Vorfeld des KPMG-Berichts bestätigt. Diese solle in die ohnehin laufenden Ermittlungen der Finanzaufsicht wegen des Verdachts der Marktmanipulation bei der Wirecard-Aktie einfließen, habe es damals geheißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: