Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,00 EUR +2,68% (14.05.2019, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

137,10 EUR +4,18% (14.05.2019, 16:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Zahlungsabwickler habe in den letzten Wochen ein regelrechtes News-Feuerwerk gezündet. Die Q1-Zahlen samt Erhöhung der Ergebnisprognose, der Einstieg von Softbank als neuem Ankerinvestor sowie zahlreiche neue Partnerschaften hätte die Vorwürfe der "Financial Times" immer weiter in den Hintergrund treten lassen.Die Vorwürfe hätten in den zurückliegenden Monaten immer wieder für heftige Kursverluste gesorgt. Mittlerweile notiere die Wirecard-Aktie aber wieder auf dem Niveau vom Jahresanfang. Seit 1. Januar stehe am Dienstag ein moderates Plus von 0,8 Prozent zu Buche.Der kurzfristige Aufwärtstrend sei intakt - die Hürde im Bereich von 140 Euro erweise sich aktuell jedoch als harte Nuss. Ein nachhaltiger Ausbruch würde den Fokus auf die 200-Tage-Linie bei 145,58 Euro lenken. Der Anstieg über die langfristige Trendlinie wäre ein starkes Kaufsignal und würde den Aufwärtstrend bestätigen.Nächstes Ziel wäre dann die 170-Euro-Marke - also das Niveau vor dem ersten Angriff der FT. Anschließend sehe DER AKTIONÄR jedoch weiteres Kurspotenzial und traue dem DAX-Titel auf Sicht von zwölf Monaten eine Rückkehr in den Bereich seines Allzeithochs bei rund 200 Euro zu.Mutige Neueinsteiger können aber auch auf dem aktuellen Niveau noch zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: