Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Durch den Compliance-Bericht der Kanzlei Rajah & Tann, der in der letzten Woche in Auszügen veröffentlich worden sei, sehe Wirecard die Vorwürfe der "Financial Times" (FT) entkräftet. Doch beinahe täglich würden neue Fragen auftauchen. Heute: Eine Klage wegen einer umstrittenen Übernahme in Indien. Das habe erneut Auswirkungen auf den Kurs.Die Übernahme des Unternehmens Hermes I Tickets als Teil des Payment-Geschäfts der GI Retail Group durch Wirecard im Jahr 2015 habe bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt und beschäftige nun auch ein Gericht in Indien. Der frühere Besitzer GI Retail klage und wolle, dass Wirecard weitere Details der Transaktion offenlege, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Dienstag melde.Laut einer Pressemitteilung vom 27. Oktober 2015 habe Wirecard das Online-Payment-Geschäft (Hermes) von GI Retail damals für insgesamt 340 Millionen Euro übernommen - rund 230 Millionen Euro fix plus bis zu 110 Millionen Euro bei Erreichen bestimmter Zielvorgaben. Bei GI Retail sei allerdings nur ein Bruchteil des öffentlich kommunizierten Kaufpreises angekommen.Die Minderheitsaktionäre von Hermes hätten deswegen bereits in London gegen die Brüder Ramu and Palaniyapan Ramasamy, denen GI Retail mehrheitlich gehöre, geklagt - sie würden sich geprellt sehen, denn ihre Auszahlung habe auf einem Übernahmepreis von 40 Millionen Dollar basiert. Nun würden diese wiederum gegen Wirecard klagen - und dabei offenbar Vorwürfe aus dem SIRF-Report des Finanz-Journalisten Roddy Boyd aufgreifen.Dieser habe bereits im Januar 2018 den Verdacht geäußert, dass ein Großteil des Kaufpreises im Zuge der Transaktion bei einem Mittelsmann - dem Emerging Markets Investment Fund 1A mit Sitz auf Mauritius - versickert sein könnte. Mitte März sei bekannt geworden, dass die Behörden in Singapur im Zuge ihrer Ermittlungen wegen möglicher Straftaten von Wirecard-Mitarbeitern in der dortigen Asien-Niederlassung auch die Hermes-Übernahme unter die Lupe nehmen würden.Tatsächlich werfe das Timing von GI Retail Fragen auf. Dass den früheren Mehrheitsaktionären erst dreieinhalb Jahre nach der Übernahme auffalle, dass sie nur einen Bruchteil des öffentlich kommunizierten Kaufpreises von bis zu 340 Millionen Euro erhalten hätten, erscheine doch recht unwahrscheinlich.Auch wenn die Klage an den Haaren herbeigezogen scheine, bleibe das Asien-Geschäft von Wirecard in den Schlagzeilen. Trotz positiver operativer News komme die Erholung der Aktie kurzfristig nicht weiter voran."Der Aktionär" bleibt an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.04.2019)