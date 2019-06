Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Mit Hilfe der Technologie von Wirecard könnten auch Händlern in Europa beliebte chinesische Mobile-Payment-Dienste wie Alipay und WeChat Pay anbieten. Am Mittwoch habe der deutsche Zahlungsabwickler die schwedische Warenhauskette NK als Neukunden begrüßt.NK betreibe zwei Luxuswarenhäuser in Stockholm und Göteborg mit jährlich über neun Millionen Besuchern. Wirecard ermögliche es beiden NK-Häusern nun, führende chinesische mobile Zahlungsmethoden zu akzeptieren. Damit reagiere der traditionsreiche Händler auf die wachsende Beliebtheit von Mobile-Payment-Angeboten - v.a. unter Reisenden aus China.Positive Unternehmensmeldungen wie diese oder der optimistische Tweet von Vorstandschef Markus Braun am Sonntag würden helfen, die Negativ-Schlagzeilen vom Freitag in den Hintergrund zu drängen. Nach dem zwischenzeitlichen Rücksetzer würden die Anleger bei der Wirecard-Aktie wieder zugreifen. "Der Aktionär" bestätige seine Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 200 Euro, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:148,80 EUR +2,51% (05.06.2019, 17:35)