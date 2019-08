Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,65 EUR +0,66% (15.08.2019, 10:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (15.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie unter Druck - AktienanalyseWirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) hat wieder einmal abgeliefert: Im zweiten Quartal verbuchte der Zahlungsdienstleister ein Umsatzplus von gut 37 Prozent auf 643 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der operative Gewinn (EBITDA) sei um knapp 36 Prozent auf 184 Mio. Euro gestiegen. Aufgrund dieser Entwicklung und der weiterhin guten Aussichten habe Wirecard-Chef Markus Braun bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose erhöht. Beim EBITDA gehe der Firmenlenker jetzt von 765 Mio. bis 815 Mio. Euro aus. Bisher hätten 760 Mio. bis 810 Mio. Euro auf dem Plan gestanden. Auch für das kommende Jahr habe sich der Manager nun optimistischer gezeigt. Der Umsatz solle auf mehr als 3,2 Mrd. Euro statt auf mehr als 3 Mrd. Euro klettern.Trotz der guten Nachrichten hätten Börsianer das Zahlenwerk mit Verkäufen quittiert. Der Grund: Das potenzielle Transaktionsvolumen neu hinzugewonnener Kunden sei im ersten Halbjahr lediglich um 15,3 Prozent auf 34,6 Mrd. Euro gewachsen. Die Kennziffer sei ein Indikator dafür, wie viele Zahlungen in Zukunft zusätzlich über Wirecard abgewickelt werden könnten. In den vergangenen Halbjahren habe das Unternehmen hier einen deutlich höheren prozentualen Zuwachs vermeldet.Jederzeit könnten wieder kritische Berichte über die Bilanzierung den Aktienkurs belasten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:138,10 EUR 0,00% (15.08.2019, 10:10)