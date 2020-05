Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

92,30 EUR -2,67% (11.05.2020, 09:04)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie schieße am Montagmorgen im vorbörslichen Handel bei Tradegate um fast 18% nach oben. Der Grund: Am Freitag nach Börsenschluss habe der DAX-Konzern eine umfangreiche Umstrukturierung des Vorstands bekanntgegeben. Im Zuge dessen solle der Vorstand um ein Compliance-Ressort sowie zwei weitere Sitze erweitert werden. Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun, der sich zuletzt bereits mit Rücktrittsforderungen konfrontiert gesehen habe, müsse zumindest einen Teil seiner Macht abgeben. Er werde sich den Angaben zufolge künftig auf die strategische Weiterentwicklung des Aschheimer Unternehmens konzentrieren. Mit dem Schritt reagiere Wirecard auf den Vertrauensverlust und die wachsende Kritik von Seiten der (Groß-) Aktionäre.Bei den Anlegern habe die Ankündigung bereits am Freitagabend im nachbörslichen Handel für Jubelstimmung gesorgt. Am Montagmorgen gewinne die Erholung an Dynamik. Damit laufe nun die ersehnte Gegenbewegung, nachdem die Wirecard-Aktie in den Tagen nach Veröffentlichung des KPMG-Berichts rund 40% an Wert eingebüßt habe, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:84,18 EUR -0,04% (08.05.2020, 17:35)