Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

64,95 EUR -0,41% (14.07.2017, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

64,959 EUR -0,34% (14.07.2017, 16:36)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (14.07.2017/ac/a/t)



Münster (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe sich zuletzt auf ein neues Allzeithoch vorgearbeitet. Neben einem unverändert dynamischen Wachstum sorge nun auch noch eine große Übernahme in der Branche für neue Fantasie. Der US-Zahlungsdienstleister Vantiv übernehme den britischen Wettbewerber Worldpay für fast 9 Mrd. Euro. Dieser Schritt verdeutliche, dass Größe in dem globalen Geschäft aufgrund hochskalierbarer Plattformen ein zentraler Treiber sei.Dementsprechend würden viele Marktbeobachter einen fortgesetzten Konsolidierungskurs erwarten - und auch Wirecard dürfte dabei im Fokus stehen. Entweder wage sich Wirecard auch an größere Fische als bislang, um im Konzert der ganz Großen mitzuhalten, oder das Unternehmen könnte selbst Ziel eines Übernahmeversuchs werden.Die damit einhergehende Fantasie habe Potenzial, den Titel weiter zu treiben. Die im Juli veröffentlichten fünf Analystenstudien, die die jüngste Entwicklung berücksichtigt hätten, sähen den fairen Wert im Durchschnitt oberhalb von 72 Euro.Börsenplätze Wirecard-Aktie: