Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

94,46 EUR +0,06% (29.03.2018, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

94,68 EUR +0,38% (29.03.2018, 10:57)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (29.03.2018/ac/a/t)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie: Weiteres Potenzial - Positive Analystenstimmen - AktienanalyseAnalysten äußerten sich positiv zur Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Privatbank Berenberg habe diesen in ihrer Bewertung nach einem Standortbesuch in Indien auf "kaufen" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Indien sei ein Markt mit Wachstumspotenzial, habe die dort zuständige Analystin gemeint. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe ebenso seine Einstufung für Wirecard mit "kaufen" und einem Kursziel von 120 Euro bestätigt. Begründet worden sei dies mit dem Gewinn der japanischen Mizuho Bank als Neukunden, was sich in den nächsten Jahren merklich auszahlen könnte. Auch die Schweizer Großbank UBS habe ihre Bewertung als Kauf mit einem Ziel von 118 Euro erneuert. Die Papiere seien einer ihrer Favoriten im Technologiesektor, hätten die hier tätigen Analysten gemeint. Auch der Chart lasse weiteres Potenzial für die Wirecard-Aktie erkennen.Seit Ende Juni letzten Jahres befinde sich die Wirecard-Aktie im Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 92,80 und 118,70 Euro beschrieben werden könne. Dabei hätten die Notierungen zuletzt Anfang des Jahres mit 111 Euro die Oberseite und zugleich ihr Allzeithoch erreicht. Nachdem sie anschließend zurück zur Unterseite tendierten und diese zunächst zweimal bestätigt hätten, seien sie erneut bis 104,75 Euro angestiegen, seien dort jedoch noch nicht vorangekommen und hätten ein weiteres, drittes Mal erfolgreich die Unterseite der Trendbewegung als Unterstützung getestet, so dass sich diese zum Platzieren des Stoppkurses anbieten könne. Setzt die Wirecard-Aktie ihren Aufwärtstrend fort und gelingt ihr die Rückkehr in den dreistelligen Bereich, den sie zuletzt nur für kurze Zeit gehalten hatte, könnte die Wirecard-Aktie auf weitere Sicht die oben genannten Kursziele erreichen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.03.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: