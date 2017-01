Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

41,944 EUR -0,51% (11.01.2017, 14:09)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (11.01.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Johannes Schaller von der Deutschen Bank:Johannes Schaller, Analyst der Deutschen Bank, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) fest.Das Papier des Aschheimer Zahlungsabwicklers seien bereits recht hoch bewertet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie vom Mittwoch. Schaller bevorzuge die relativ günstige Paysafe-Aktie sowie auch attraktiv bewertete Anteilsscheine von Nets und Wordline.Johannes Schaller, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 42 Euro bestätigt. (Analyse vom 11.01.2017)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:41,94 EUR -0,64% (11.01.2017, 14:00)