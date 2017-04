Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (07.04.2017/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) von 54 auf 56 Euro.Der Aschheimer Zahlungsabwickler habe mit den endgültigen Q4-Zahlen die Anfang Februar veröffentlichten Eckdaten bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die jüngsten Akquisitionen dürften wertsteigernd wirken. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Die langfristigen Ziele bis 2020 seien dagegen angehoben worden. Friebel habe seine EPS-Prognosen leicht gesenkt. Auch wenn die Wirecard-Aktie sich weiterhin überdurchschnittlich stark entwickle, sehe er nach wie vor nur ein moderates Aufwärtspotenzial.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Wirecard-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 54 auf 56 Euro belassen. (Analyse vom 07.04.2017)Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:52,72 EUR +0,34% (31.03.2017, 13:14)