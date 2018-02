Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 13.02.2018 hat Vorstand Markus Braun über seine Firma MB Beteiligungsgesellschaft mbH ein Paket von rund 25.000 Wirecard-Aktien zum Kurs von 90,52 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 2.262.922,50 EUR entspricht. Schon am 07.02.2018 hat er 25.000 Wirecard-Aktien zum Kurs von 92,92 EUR gekauft, wobei das Transaktionsvolumen bei 2.322.895,00 EUR lag. Am 19.12.2017 sei ferner eine Verpfändung von 4.166.667 Aktien durch die MB Beteiligungsgesellschaft mbH erfolgt.Wie das Unternehmen am 29.01.2018 mitteilte, stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen für 2017 um rund 45% auf EUR Mio. 1.489,8 (2016: EUR Mio. 1.028,4). Der vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um ca. 34% auf EUR Mio. 412,2 (2016: EUR Mio. 307,4). Im vierten Quartal stieg der vorläufige konsolidierte Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um ca. 52% von EUR Mio. 309,0 auf EUR Mio. 468,4. Der vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte in diesem Zeitraum um rund 34% auf EUR Mio. 125,6 (Q4/2016: EUR Mio. 93,5). Wirecard wird den Jahresabschluss 2017 am 12. April 2018 veröffentlichen.Das Wertpapier konnte sich dem Sog des Gesamtmarkts nicht entziehen und fiel unter das Januar-Tief und die Juli-Aufwärtstrendlinie. Dr. Markus Braun hat wohl den Kursrückschlag im Zuge der Börsenturbulenzen für eine Aufstockung der Beteiligung genutzt.Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:94,30 EUR +3,26% (14.02.2018, 17:35)