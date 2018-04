Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

104,75 EUR +1,90% (12.04.2018, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

104,80 EUR +1,85% (12.04.2018, 16:17)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (12.04.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Investmentanalyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) und erhöht sein Kursziel.Zum Umsatzplus in 2017 von 44,9% yoy auf 1,5 Mrd. EUR hätten die in 2017 getätigten Zukäufe in den USA, Asien und Südafrika 20,2%-Punkte beigetragen. Die damit einhergehenden Integrationskosten, etc. hätten sich allerdings insbesondere im Schlussquartal negativ ausgewirkt. Die operative Marge (EBITDA) sei in 2017 so um 210 bp auf 26,9% gerutscht, was das Ertragsplus auf, immer noch beeindruckende, 34,2% auf 412,6 Mio. EUR gebremst habe.Das Wachstum bei Wirecard werde angetrieben vom weltweiten Siegeszug des Onlinehandels und dem zu beobachtenden Trend weg von Bargeldzahlungen. Die Neukundengewinnung bleibe hoch, was auch die Basis für die binnen kurzer Zeit auf nunmehr 520 bis 545 Mio. EUR (Alt: 510 bis 535) angehobene Ertragsprognose für 2018 bilde. Im Durchschnitt bedeute dies ein EBITDA-Wachstum von 29,1%. Wie in der Vergangenheit üblich, dürfte dies eine tendenziell vorsichtige Prognose sein, sodass der Analyst seine bisherige EBITDA-Prognose für 2018 auf nunmehr 548 Mio. EUR anhebe. Die Langfristziele für 2020 seien gleichfalls angehoben worden. Nunmehr gehe das Unternehmen von einem erzielbaren Umsatzvolumen von über 2,9 Mrd. EUR (Alt: mehr als 2,5 Mrd. EUR) aus. Die gleichbleibende Margenprognose von 30 bis 35% bedeute eine Zielrange für das EBITDA von 840 bis 980 Mio. EUR (Alt: 750 bis 875).Auf Basis seiner angehobenen Prognosen habe der Analyst anhand seines DCF-Modells ein neues Kursziel von 102,50 EUR (vorher: 84,00 EUR) ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: