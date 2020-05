Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

89,48 EUR +3,93% (27.05.2020, 20:01)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Aschheimer Unternehmens habe am Mittwochnachmittag im freundlichen Gesamtmarkt zulegen und die kurzfristigen Verluste vom Vortag mehr als ausgleichen können. Das Chartbild und die Reaktionen der Analysten auf die jüngsten Entwicklungen seien aber durchwachsen.Nachdem Wirecard die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2019 am späten Montagabend wegen andauernder Prüfungshandlungen durch EY zum dritten Mal verschoben habe, die Wirecard-Aktie davon habe sie im Tagesverlauf jedoch bereits ausgleichen können. Am Mittwoch setze sich die Erholung bis in den Bereich der 90-Euro-Marke fort. Das übergeordnete Chartbild werde allerdings weiterhin vom langfristigen Abwärtstrend dominiert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:89,25 EUR +2,70% (27.05.2020, 17:35)