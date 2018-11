Kursziel

Wirecard-Aktie

(EUR) Rating

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 110,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 21.11.2018 198,00 Buy Baader Bank Knut Woller 20.11.2018 250,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Mohammed Moawalla 20.11.2018 220,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 20.11.2018 240,00 Buy HSBC Antonin Baudry 20.11.2018 225,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 20.11.2018 220,00 Buy UBS AG Hannes Leitner 20.11.2018 210,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 19.11.2018 240,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 15.11.2018 230,00 Buy Commerzbank AG Heike Pauls 15.11.2018 200,00 Outperform Credit Suisse Charles Brennan 15.11.2018 170,00 Hold Deutsche Bank Johannes Schaller 15.11.2018 225,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 15.11.2018 205,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 15.11.2018 177,20 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 14.11.2018 220,00 Overweight Morgan Stanley Adam Wood 14.11.2018

Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

130,65 EUR -3,79% (27.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

130,85 EUR -4,84% (27.11.2018, 20:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.11.2018/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nach Präsentation der endgültigen Quartalszahlen zu? 250,00 Euro oder 110,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG hat am 14. November die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2018 bekannt gegeben.Der Zahlungsabwickler Wirecard rechnet dank des Online-Shoppingbooms im kommenden Jahr mit deutlich stärkerem Wachstum - dies geht aus einer am 14. November vorliegenden Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX hervor. "Wir erwarten sowohl für das vierte Quartal 2018 als auch für das kommende Geschäftsjahr 2019 eine starke Beschleunigung des Geschäfts", habe Vorstandschef Markus Braun in Aschheim bei München gesagt. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr habe der DAX-Konzern wie erwartet nach oben geschraubt, nun habe Wirecard beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 550 und 570 Millionen Euro im Blick, nach zuvor 530 bis 560 Millionen. In der Spitze wäre das auch dank Zukäufen ein Wachstum von rund 38 Prozent.Vorläufige Zahlen zum dritten Quartal habe Wirecard bereits vorgelegt. Der Umsatz sei um 34,8 Prozent auf 547,1 Millionen Euro gestiegen, das operative Ergebnis um 36,3 Prozent auf 150,1 Millionen Euro. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um gut die Hälfte auf 97 Millionen Euro, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der UK-Investmentbank Barclays. Der dort zuständige Analyst Gerardus Vos hat das Rating für Wirecard nach Quartalszahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach der deutlichen Beschleunigung des Wachstums im dritten Quartal gewännen die für das Jahr 2025 gesteckten Ziele des Zahlungsdienstleisters an Glaubwürdigkeit, schrieb Gerardus Vos am 15. November in einer Studie. Auf dem Innovationstag im Oktober seien diese noch mit Skepsis aufgenommen worden. Der hohe Kursverlust am Vortag nach den Zahlen stehe in Zusammenhang mit Sorgen um den freien Barmittelfluss.Bei Independent Research jedoch wird der Wirecard-Titel nach Aussagen zum Ausblick 2019 mit dem Votum "verkaufen" eingestuft und das Kursziel von 128 auf 110 Euro gesenkt. Zwar liege die Zielspanne des Zahlungsabwicklers über seiner Schätzung, allerdings im Rahmen der Markterwartung, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am 27. November vorliegenden Studie. Der von ihm erwartete weitere Verfall des Aktienkurses habe sich nach dem Ausblick vom Vortag daher fortgesetzt. Wirecard ereile das gleiche Schicksal wie viele andere DAX-Aufsteiger. Die Bewertung des Papiers halte Friebel immer noch für zu hoch.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: