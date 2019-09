Kursziel

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 225,00 Buy HSBC Antonin Baudry 04.09.2019 200,00 Buy Deutsche Bank Nooshin Nejati 04.09.2019 225,00 Buy Kepler Cheuvreux - 04.09.2019 240,00 Buy Hauck & Aufhäuser Simon Bentlage 29.08.2019 230,00 Buy Baader Bank Knut Woller 12.08.2019 210,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 08.08.2019 200,00 Overweight Barclays Capital James Goodman 07.08.2019 185,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 07.08.2019 230,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Mohammed Moawalla 07.08.2019 162,00 Halten Independent Research Markus Jost 07.08.2019 225,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 07.08.2019 160,00 Buy UBS AG Hannes Leitner 07.08.2019 220,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 07.08.2019

DE0007472060



747206



WDI



WRCDF



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.09.2019/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nach Präsentation der Quartalszahlen zu? 240,00 Euro oder 160,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG hat am 7. August die Zahlen für das 2. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. August hervorgeht, kann der Zahlungsdienstleister Wirecard weiter auf den Boom beim Online-Shopping zählen und erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gehe Vorstandschef Markus Braun jetzt von einem Jahreswert von 765 bis 815 Millionen Euro aus. Bisher habe mit jeweils 5 Millionen weniger nicht ganz so viel auf dem Plan gestanden. Analysten hätten aber bereits mit der Mitte der neuen Spanne kalkuliert.Das Management blicke "äußerst optimistisch in das zweite Halbjahr", habe Braun gesagt. Auch für das kommende Jahr zeige sich das Unternehmen nun optimistischer, der Umsatz solle auf mehr als 3,2 Milliarden Euro klettern. Bisher habe die Latte nur bei mehr als 3 Milliarden gelegen.Im 2. Quartal habe Wirecard ein Umsatzplus von gut 37 Prozent auf 643 Millionen Euro verbucht, das operative Ergebnis sei um knapp 36 Prozent auf 184,1 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich stand mit 131,4 Millionen Euro auch dank geringerer Steuern ein Gewinnzuwachs von fast 57 Prozent, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Der dort zuständige Analyst Simon Bentlage hat die Bewertung für Wirecard auf "buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Ein Treffen mit Konzernchef Markus Braun habe ihn zuversichtlich hinsichtlich des langfristigen Wachstumspotenzials des Zahlungsabwicklers gestimmt, schrieb Bentlage in einer am 29. August vorliegenden Studie. Wirecard gewinne immer mehr Händler als Kunden, die Milliarden an Transaktionsvolumen hätten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: