Boston (www.aktiencheck.de) - Es ist ermutigend, die jüngsten Bemühungen der Europäischen Kommission zu sehen, die EU-Schulden auf Gegenseitigkeit zu verlagern, die Bemühungen der Regionen zur Bekämpfung des Virus zu unterstützen und sich auf seinen wirtschaftlichen Niedergang vorzubereiten, so Marija Veitmane, Senior Strategist Multi-Assets bei State Street Global Markets.



Tatsächlich würden die europäischen Staats- und Regierungschefs einen gewissen Beifall für ihre Bemühungen zur Eindämmung des Virus verdienen, denn trotz einer allmählichen Wiedereröffnung würden die Infektionsraten in allen europäischen Ländern stetig zurückgehen. Dieser Erfolg trage dazu bei, das Wiederaufleben des Appetits auf zyklische Sektoren zu erklären, aber es gebe einen Haken. Die positive Stimmung für europäische Aktien könnte plötzlich umschlagen, wenn das Tempo der Erholung enttäusche, da europäische Aktien nur eine sehr geringe Fehlerspannte aufweisen würden. Sie würden derzeit unterdurchschnittliche Margen aufweisen, die in diesem Jahr wahrscheinlich erheblich schrumpfen würden. Während Analysten erwarten würden, dass sie sich im nächsten Jahr erholen würden, würden die Prognosen immer wieder nach unten korrigiert. Angesichts der Notwendigkeit, dass die Realität den hohen Erwartungen gerecht werden muss, ziehen die Experten von State Street Global Markets das Qualitätswachstum der USA den überschätzten europäischen Aktien vor. (Ausgabe vom 24.06.2020) (25.06.2020/ac/a/m)





