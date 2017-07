Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) weiterhin zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zur Goldindustrie vertreten die Analysten von Canaccord Genuity die Aufassung, dass der Aktienmarkt in seiner Breite übergekauft sei. Die Bewertungen der Goldaktien seien aber zu den Zyklustiefs zurückgekehrt.Die wesentlichen Risiken bestünden in einer starken Erholung der US-Daten und der Implementierung einer Wachstumsagenda. Bei einem Ausverkauf an den Aktienmärkten könnten Gold und Goldaktien eine Outperformance erzielen, aber nichtsdestotrotz weiter an Wert verlieren.Barrick Gold Corp. dürfte im Gesamtjahr beim Produktionsvolumen mit 5,32 Mio. Unzen am unteren Ende der Planungen liegen. Im Vergleich zum ersten Quartal dürfte das zweite Quartal auf der Gewinnebene ähnlich aussehen. Analyst Tony Lesiak schätzt das Q2-EPS auf 0,15 USD.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das Votum "buy".Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,89 EUR -1,10% (21.07.2017, 17:35)