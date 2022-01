Mit Rentenwerten einen auskömmlichen Ertrag zu erwirtschaften, werde auch 2022 nicht einfach sein. Die FED habe angesichts der stark gestiegenen Teuerung, die im Dezember mit 7 Prozent zum Vorjahresmonat den höchsten Stand seit 40 Jahren in den USA erreicht habe, bereits angekündigt, dass sie ihre Zukäufe von Anleihen bis März dieses Jahres beenden wolle, um danach in einen Zinserhöhungszyklus einzutreten. Dieser Schwenk der FED hin zu einer strafferen Geldpolitik werde auch auf die Euro-Zinsen ausstrahlen. Die Diskussionen darüber, wie schnell die FED die Zinsen erhöhen werde, dürfte für weiterhin höhere Volatilität bei den Zinsbewegungen hierzulande sorgen.



Besonders ausgeprägt dürfte das in den USA selbst sein, wo der neue FED-Kurs die Risiken für steigende Renditen und somit Kursverluste stark erhöhe. Aber es gebe trotzdem Zinsprodukte, bei denen es ein Chancen-Plus gebe. So bleibe der Zinsvorsprung bei dänischen kündbaren Pfandbriefen gegenüber anderen AAA-Anlagen bestehen. Besonders interessant könnten - bei erwartet niedrigen Ausfallraten und leicht steigenden Zinsen - auch CLOs sein, wenn deren Basisverzinsung auf Floatern basiere. In der Weiterentwicklung von Private Debt-Produkten seien als Beimischung auch verbriefte Konsumentenkredite eine Möglichkeit, attraktive Renditequellen zu erschließen.



Die Experten hätten in den letzten Jahren gesagt, dass sie 60 Dollar/Barrel für einen Gleichgewichtspreis halten würden, der kaum noch dauerhaft überschritten werden dürfte. Über diese Marke seien die Experten im letzten Jahr im Zuge der Erholung der Weltwirtschaft mit über 80 Dollar/Barrel deutlich hinausgeschossen. In einem Umfeld robusten globalen Wachstums würden neben der OPEC auch weitere Produzenten auf den Markt kommen, sodass die Experten mittelfristig an ihrer Einschätzung festhalten würden, denn der Megatrend, weg von fossilen Energieträgern, werde sich nicht mehr umkehren.



Zum Krisenmetall Gold: In der Coronakrise haben wir zwar keinen Gold-Boom gesehen, aber wenn wir uns das Langfristchart für die letzten 20 Jahre ansehen, dann hat Gold 2021 noch immer eine sehr ordentliche Performance gehabt, so die Experten von Monega. Die Experten würden deshalb glauben, dass eine kleine Goldposition, quasi als Versicherungsprämie gegen Marktrisiken, im Anlegerdepot nach wie vor Sinn mache.



In den ersten Monaten des Jahres könnte die Volatilität an den Kapitalmärkten hoch bleiben, deshalb seien Sparpläne nach wie vor bei Aktien sinnvoll. Regional betrachtet, würden die Experten die USA eher etwas untergewichten, auch wenn der amerikanische Markt in den vergangenen Jahren schon oft positiv überrascht habe. An Produkten wären klassische Euroland-Aktienfonds zu empfehlen oder Aktienfonds, die nach Nachhaltigkeitskriterien gemanaged würden.



Nachhaltigkeitsfonds insgesamt hätten im abgelaufenen Jahr sehr gut performt, und der Trend zu verstärkten Investitionen der Anleger in nachhaltige Fonds werde anhalten. Auf der Rentenseite auf kürzere Laufzeiten zu setzen, dürfte sich ebenfalls auszahlen. Dänische kündbare Anleihen mit einer kurzen optionsadjustierten Duration seien nach wie vor interessant. Spezialisierte Festzinsprodukte wie verbriefte Konsumentenkredite oder CLO-Fonds würden ebenfalls Chancen bieten. (20.01.2022/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Für viele Anleger war 2021 ein erfolgreiches Jahr, so Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG.Nach dem Start der Impfkampagne und einem unbeschwerten Sommer habe an den Börsen Aufbruchstimmung geherrscht. Doch dann hätten eine Reihe von Störfaktoren Sorgen bereitet: Neben dem Auftreten neuer Virusvarianten hätten die Lieferketten gestockt, Chips und Vorprodukte hätten in der Produktion gefehlt, die Preise für Industriemetalle, Öl und Gas hätten sich kräftig verteuert.Viele dieser Störfaktoren werden uns auch noch im neuen Jahr erhalten bleiben und die Inflationsraten beeinflussen, so die Experten von Monega. Dennoch stünden die Wachstumsampeln für 2022 auf grün, wovon vor allem die Aktienmärkte profitieren könnten. In Erwartung einer unterjährig kräftigen Volatilität würden die Experten insbesondere Sparpläne auf Aktienanlagen empfehlen. Auf der Rentenseite könnten dänische kündbare Pfandbriefe, aber auch der Credit-Bereich interessante Anlagesegmente sein.Zwar würden dort auch die staatlich finanzierten Konjunkturprogramme stützen, aber trotzdem seien die US-Aktienmärkte auf einem historisch hohen Bewertungsniveau. Zusammen mit dem Gegenwind, der amerikanischen Aktien von der Zinsseite entgegenbläst, scheinen uns die europäischen Werte mehr Chancen zu bieten, so die Experten von Monega. Allerdings könnte auch hierzulande die Volatilität ansteigen, wenn die EZB sich zu einem Kurswechsel entschließe. Die Emerging Markets hätten zuletzt wieder schwächer abgeschnitten als die entwickelten Aktienmärkte; eine Entwicklung, die schon seit 2010 zu beobachten sei. Robuste Rohstoffpreise und keine allzu hohen Verschuldungskennziffern sollten den Emerging Markets allerdings eine gewisse Stabilität geben.