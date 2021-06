Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wind steht gut für die Goldnotierung, so die Analysten der DekaBank.



Die Inflationsraten würden steigen, und obwohl Analysten immer wieder betonen würden, dass es vorübergehende, vor allem Corona-bedingte Sondereffekte seien, die die Teuerungsraten im Lauf dieses Jahres deutlich nach oben treiben würden, würden die Inflationserwartungen an den Märkten weiter ansteigen. Die Notenbanken würden zugleich unterstreichen, dass sie sich der temporären Natur der erhöhten Inflationsraten bewusst seien und sich nicht unter Druck gesetzt fühlen würden, gegenzusteuern. Die Kombination aus anhaltend niedrigen Zinsen und steigenden Inflationserwartungen bringe ordentlichen Rückenwind für die Goldnotierung. Die Liquiditätsflut tue ihr Übriges dazu. Es sei nicht erwarten, dass der Wind in absehbarer Zeit drehe.



Obwohl die akute Corona-Krise im Jahr 2021 weitgehend überwunden werden dürfte und sich die Weltwirtschaft von den konjunkturellen Rückschlägen erholen werde, würden die Notenbanken noch für mehrere Jahre die Notwendigkeit einer stark expansiven Geldpolitik sehen. Zudem würden die krisenbedingt massiv gestiegenen Schuldenstände der Staaten nicht nennenswert abgebaut werden. Die Analysten der DekaBank rechnen trotz der im Jahr 2021 vorübergehend höheren Inflationsraten für die kommenden Jahre nicht mit einem starken und nachhaltigen Anstieg der Inflation. Das Umfeld für Gold bleibe aufgrund der anhaltenden Stützungsmaßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik konstruktiv. Die Corona-Krise habe die erwartete Dauer der ultra-expansiven Geldpolitik sogar verlängert. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden auch in den kommenden Jahren vernachlässigbar niedrig, zum Teil sogar negativ bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. Da Gold eine Geldanlage ohne laufende Erträge ist, trauen die Analysten der DekaBank dem Goldpreis auf lange Sicht nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zu. (Ausgabe Juni 2021) (08.06.2021/ac/a/m)

