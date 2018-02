New YorkFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Zunächst schien es an den Aktienmärkten kein Halten mehr zu geben, so die Analysten der Helaba.Die Abwärtsbewegung habe sich auch gestern rund um den Globus fortgesetzt. Temporäre Erholungsversuche hätten aber nicht ausgereicht, um das kurzfristige Bild nachhaltig aufzuhellen - im Gegenteil: Diese wurden und werden tendenziell, so der Eindruck, zum Abbau bestehender Positionen genutzt, so die Analysten der Helaba. Denn augenscheinlich sei die Risikoaversion innerhalb von wenigen Tagen quasi durch die Decke gegangen. Der V-DAX habe von einem Wert in Höhe von rund 14 am 30.01. phasenweise auf mehr als 28,7 zugelegt, während der VIX in den USA einen Rekordanstieg verbucht habe. In diesem Kontext wenig überraschend sei, dass der Dow den größten Tagesrückgang (am Montag) seit dem Jahr 2007 zu verzeichnen gehabt habe. Die Ursachensuche gestalte sich hingegen nicht so eindeutig. Offensichtlich habe die Angst vor steigenden Zinsen die erste Verkaufswelle ausgelöst.Als wären sie nicht existent, habe der DAX innerhalb kurzer Zeit eine ganze Reihe von wichtigen Unterstützungen bzw. Strukturmarken durchbrochen. Gestern sei einmal mehr die Bedeutung der "lower-median-line" (12.394) von Andrews‘ Pitchfork (auf Monatsbasis) sowie die Strukturmarken bei 12.482 und 12.378 Zählern augenscheinlich geworden. Der Schlusskurs habe nahezu exakt auf dem Niveau der Erstgenannten gelegen. Heute werde sich der Index zunächst von diesen nach oben absetzen und sich in Richtung der 200-Tageslinie (12.753) bewegen. Bereits bei 12.732 Zählern würde der Index auf die 144er Tenkanlinie treffen, womit offensichtlich werde, wie nachhaltig der von dieser Zone ausgehende Widerstand sein werde. (07.02.2018/ac/a/m)