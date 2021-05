6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Kurzprofil Wienerberger AG:



Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 29 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonpflastersteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa. (12.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie von Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einer stabilen Umsatz- und EBITDA-Entwicklung habe Wienerberger im Q1 die Markterwartungen erfüllen können. Das Ziel, das bereinigte EBITDA von rund EUR 560 Mio. auf EUR 600 bis 620 Mio. zu steigern, sei bestätigt worden.Wienerberger habe im Q1 2021 den Umsatz, trotz negativer Währungseffekte und schwierigerer Wetterbedingungen, mit EUR 797 Mio. stabil halten können. Nachdem der Jahresstart in den Subsegmenten Neubau und Infrastruktur verhalten gewesen sei, habe die Nachfrage im März deutlich angezogen. Die Nachfrage im Bereich Renovierung sei als durchgängig positiv beschrieben worden. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA habe bei rund EUR 107 Mio. ebenfalls stabilisiert werden können. Weitere Effizienzsteigerungen und Kostensenkungsmaßnahmen hätten die Belastungen aus höheren Rohstoffpreisen kompensieren können. Nachdem das Vorjahresquartal durch Sonderabschreibungen massiv belastet gewesen sei, habe das Nettoergebnis von EUR -106 Mio. auf EUR 27 Mio. gedreht werden können. Die vorgelegten Zahlen hätten im Wesentlichen den Analystenprognosen entsprochen.Betreffend des Marktausblicks habe sich der Konzern etwas optimistischer für Westeuropa gezeigt. So sollten die Bereiche Neubau und Infrastruktur stabil bleiben (dies werde auch für die CEE-Region angenommen). Zuvor sei man von einem leichten Volumenrückgang ausgegangen. Wachstum werde weiterhin im Renovierungsmarkt prognostiziert. Unverändert zuversichtlich sei der Ausblick auch für die Nachfrageentwicklung in Nordamerika.Das Management habe die Ambition bestätigt, das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr 2021 auf EUR 600 bis 620 Mio. zu steigern. Die aktuelle Schätzung der Analysten betrage EUR 613 Mio. Höhere Verkaufspreise, welche im Lauf des Q1 implementiert worden seien, sollten den Kostenauftrieb kompensieren. Den erwarteten Ergebnisbeiträgen von EUR 20 bis 40 Mio. aus den Wachstumsinitiativen und rund EUR 40 Mio. aus Kostensenkungen stehe eine Belastung von bis zu EUR 20 Mio. aus gestiegenen Preisen für Plastikgranulat im Rohrgeschäft gegenüber.Die letzte Empfehlung für die Wienerberger-Aktie lautet "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.05.2021)