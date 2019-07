Von solchen Zinssätzen werde man auch in den kommenden Jahren in Europa und besonders in Deutschland nur träumen können. Nach den jüngsten Äußerungen der EZB lägen die Zinsen für viele Länder im negativen Bereich. Deutsche Staatsanleihen würden für Investoren erst bei einer knapp 20-jährigen Laufzeit eine positive Rendite erzielen. Für 10-jährige Emissionen erhalte dagegen aktuell das Finanzministerium etwa 0,32% pro Jahr vom Anleger. Weltweit würden aktuell Anleihen im Wert von etwa 13 Billionen US-Dollar im negativen Bereich notieren - auch hier ein Rekordniveau - Tendenz steigend.



Kein Wunder also, dass die Aktienmärkte gestiegen seien, zumal besonders deutsche und europäische Blue Chips mit Dividendenrenditen von über 3% eine interessante Alternative darstellen würden. Allein die 30 DAX-Unternehmen hätten über 36 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. Richtig - Rekord!



Schade an dieser Entwicklung sei lediglich, dass das meiste Geld hiervon ins Ausland abfließe und die deutschen Sparer nur unterdurchschnittlich vom Erfolg der eigenen Unternehmen profitieren würden. Denn der DAX befinde sich mehrheitlich in ausländischer Hand. Neben Staatsfonds aus dem Nahen Osten und Singapur würden auch viele Europäer und Amerikaner einen hohen Anteil an deutschen Konzernen halten und hätten in den letzten Jahren Aktien günstig zugekauft.



Es treffe also weiterhin eine enorme Liquidität auf extrem niedrige Zinsniveaus und fair bewertete Aktienmärkte. Europäische Standardwerte seien in den letzten vier Jahren kaum gestiegen und würden aktuell unterhalb des langfristigen Mittels bewertet. Viele Marktteilnehmer seien jedoch weiterhin unterinvestiert und wollten bzw. müssten demnächst kaufen.



Vorsicht würden die Experten jedoch bei hoch bewerteten amerikanischen Technologieaktien walten lassen. Hier würden sich negative Entwicklungen nach IPOs (Uber, Lyft) aber auch bei etablierten Unternehmen häufen, wie z.B. Liquiditätssorgen bei Tesla oder Kartell- und Aufsichtsermittlungen bei Facebook, Amazon und Google.



Insgesamt würden die Experten bei ihrer Einschätzung bleiben und das weitere Jahr 2019 und darüber hinaus besonders für europäische Aktien positiv sehen. (02.07.2019/ac/a/m)





