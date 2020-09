Hamburg (www.aktiencheck.de) - Während zuletzt vor allem die Notenbanken im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen, richtet sich der Fokus in dieser Woche auf klassische Frühindikatoren für die konjunkturelle Entwicklung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



In Deutschland würden sowohl das GfK-Konsumklima als auch das ifo-Geschäftsklima veröffentlicht. Nachdem die Einschätzung der aktuellen Lage und die Geschäftsaussichten von den Unternehmen im August in allen Sektoren besser eingeschätzt worden sei, habe die Konsumentenstimmung leicht nachgeben. Die weiterhin bestehenden coronabedingten Einschränkungen würden vor allem den sozialen Konsum wie Veranstaltungen oder Reisen begrenzen. Zudem hätten die Umfragen - angesichts zunehmender Ankündigungen von Beschäftigungsabbau in vielen Unternehmen - eine anhaltende Befürchtung künftiger Einkommens- und Jobverluste offenlegen. Für die Eurozone und einige Teilnehmerstaaten sowie die USA würden zudem die Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices bekannt gegeben. In Spanien, Frankreich und Italien seien die Werte für das Verarbeitende Gewerbe und/oder die Dienstleistungen im August wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gerutscht. Aufgrund der wieder steigenden Corona-Fallzahlen und der Gefahr erneuter Shutdown-Maßnahmen seien von den Stimmungsindizes kaum größere Sprünge nach vorn zu erwarten. Das könnte die aktuelle Konsolidierungstendenz an den internationalen Aktienmärkten vorerst verstärken. (22.09.2020/ac/a/m)



