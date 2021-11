Eine weitere "Multiple Expansion" und damit einhergehende überdurchschnittliche Wertentwicklung wie in den vergangenen zehn Jahren wäre eher unwahrscheinlich. Realistischer erscheine den Experten vor diesem Hintergrund eine langfristig zu erwartende Aktienrendite in einer Größenordnung von jährlich 6 bis 7%. Je nach Marktsegment könnte diese nach Erachten der Experten allerdings auch etwas höher ausfallen.



Übergeordnet sollten die günstiger bewerteten Value-Aktien, insbesondere Zykliker, in einem reflationären Umfeld einen Vorteil haben. Während vor allem die Wachstumstitel überproportional von den sinkenden Renditeniveaus der letzten zehn Jahre profitiert hätten, dürften gerade diese wiederum am stärksten unter einem steigenden Renditenniveau leiden. Der potenzielle Gegenwind, der von steigenden Anleiherenditen ausgehe, dürfte für Value-Aktien somit deutlich schwächer ausfallen als für Wachstumstitel. Insbesondere bei sehr teuer erscheinenden und teilweise heute noch unprofitablen Wachstumstitel bestehe aus Sicht der Experten ein erhöhtes Rückschlagspotenzial.



Aber auch bestimmte Wachstumsthemen könnten Chancen bieten. So biete beispielsweise das Thema grüne Energie langfristiges Wachstumspotenzial. Insbesondere nach der zuletzt eher enttäuschenden Wertentwicklung könnten in diesem Bereich interessante Einstiegsgelegenheiten bestehen. Auch das Thema Gesundheit im weiteren Sinne sei langfristig interessant. Die Covid-Pandemie habe Innovationen im Gesundheitswesen beschleunigt und den Investitionsbedarf aufgedeckt. Zudem sorge die alternde Bevölkerung für eine strukturell steigende Nachfrage. Dennoch würden sich hier einige recht günstig bewertete Unternehmen finden, deren Wachstumspotenzial von den Märkten nach Erachten der Experten noch unterschätzt werde.



Des Weiteren würden die Experten bei Infrastrukturunternehmen interessante Anlagechancen sehen. Denn zum einen würden bestimmte Infrastrukturbetreiber von einigen sehr langfristigen Wachstumsthemen profitieren, wie grüne Energie oder Digitalisierung. Zum anderen dürften die zu erwartenden Infrastrukturinvestitionen der Regierungen vielen Infrastrukturunternehmen neue Wachstumschancen ermöglichen.



Während ein reflationäres Umfeld eine Verschiebung in der Marktführerschaft von Growth zu Value begünstigen sollte, gibt es dennoch einige gezielte Wachstumsthemen, die aus Anlegersicht aussichtsreich erscheinen, so die Experten von M&G Investments. Allerdings werde dort einer Titelselektion, die auch die Bewertungen der Unternehmen nicht außer Acht lasse, in Zukunft wohl eine bedeutendere Rolle zukommen. (16.11.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben eine außerordentlich starke Phase hinter sich, so Ivan Domjanic, Capital Market Strategist bei M&G Investments.Über die letzten zehn Jahre habe der MSCI World Index knapp 15% p.a. zugelegt (Stand 31.10.). Allein seit Anfang 2020 liege das Plus bei kumulierten 36% - und das trotz Covid-Pandemie! Vor diesem Hintergrund würden sich viele Anleger zu Recht die Frage stellen, mit welchen Renditen man am Aktienmarkt in Zukunft überhaupt noch rechnen könne.Die Antwort auf diese Frage hänge von mehreren Faktoren ab, wie dem künftigen Wachstumspotenzial der Unternehmen sowie dem wahrgenommenen Risiko der Marktteilnehmer, das sich wiederum in der Aktienrisikoprämie widerspiegele. Ein wesentlicher Faktor sei jedoch das allgemeine Renditeniveau, das die Basis für den Diskontierungssatz der künftigen Cashflows der Unternehmen darstelle. In einem Umfeld mit sinkenden Renditeniveaus würden tendenziell die Bewertungskennzahlen wie das KGV steigen. Das heiße: Aktien würden teurer. So sei seit der Finanzmarktkrise neben dem Gewinnwachstum und den Dividenden die sogenannte "Multiple Expansion" ein signifikanter Treiber der Aktienrenditen und damit ein wesentlicher Grund für die überdurchschnittliche Wertentwicklung über diesen Zeitraum gewesen.