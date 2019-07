NYSE-Aktienkurs Whirlpool-Aktie:

148,70 USD +0,34% (22.07.2019, 16:35)



Tradegate-Aktienkurs Whirlpool-Aktie:

130,88 EUR -0,92% (22.07.2019, 10:04)



ISIN Whirlpool-Aktie:

US9633201069



WKN Whirlpool-Aktie:

856331



Ticker-Symbol Whirlpool-Aktie:

WHR



NYSE-Symbol Whirlpool-Aktie:

WHR



Kurzprofil Whirlpool Corp.:



Whirlpool Corporation (ISIN: US9633201069, WKN: 856331, NYSE Ticker-Symbol: WHR) ist ein börsennotierter US-amerikanischer Hersteller von Haushaltsgroßgeräten mit Sitz in Benton Harbor, Michigan. Whirlpool gehört seit Jahren zu den weltweit führenden Herstellern von Haushaltsgeräten. (22.07.2019/ac/a/n)



Der US-amerikanische Hersteller von Haushaltsgeräten Whirlpool (ISIN: US9633201069, WKN: 856331, NYSE Ticker-Symbol: WHR) stellt heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor und dürfte die eine oder andere Überraschung in petto haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Vorbörslich reagiere die Aktie zumindest positiv und könne knapp 1,5 Prozent an Wert zulegen.Das bisherige Chartbild seit Mitte 2017 offenbare jedoch einen intakten Abwärtstrend und einen kurzfristigen Stopp um den EMA 200 auf Wochenbasis sowie der oberen Trendkanalbegrenzung. Gelinge es mithilfe positiver Impulse das Widerstandsband um 148 US-Dollar zu knacken, könnte daraus ein eindeutiges Kaufsignal hervorgehen und mittelfristig wieder deutliche Kursgewinne erlauben zu generieren. Allerdings bleibe das Marktumfeld schwierig, der Konzern müsse sich gegen Einfuhrzölle und eine schwache Nachfrage aus China stemmen.Solange das Wertpapier von Whirlpool unterhalb von grob 150 US-Dollar notiere, seien kurzfristige Rückläufer stets einzuplanen. Im Erfolgsfall könnte jedoch rasch die Kursmarke um 167,54 US-Dollar aus Mai 2018 in den Fokus der Käufer geraten. Ab 170 US-Dollar werde es jedoch zunehmend schwieriger werden weitere Kursgewinne durchzudrücken. Auf der Unterseite finde sich eine erste Unterstützung um 140 US-Dollar, darunter um den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei 135,43 US-Dollar. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst die Jahreshochs aus 2016 bei 123,60 US-Dollar in den kurzfristigen Fokus der Bären geraten würden.