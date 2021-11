NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (17.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) unter die Lupe.Seit dem Rekordhoch vom Sommer 2020 bei 57,89 USD sei die Wheaton Precious Metals-Aktie in den Korrekturmodus übergegangen. Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in einem Rücksetzer an die 38,2%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses seit 2008 (36,73 USD) sowie zuletzt in einem Pullback an den steileren Korrekturtrend seit August 2020 (akt. bei 35,28 USD) nieder. Was jetzt noch fehle, sei ein Spurt über den flacheren Abwärtstrend (akt. bei 45,22 USD), denn damit würde das Papier gleichzeitig die Konsolidierungsflagge der letzten 15 Monate nach oben auflösen. Lohn der Mühen wäre ein neues Investmentkaufsignal, welches den Grundstein für einen Anlauf auf das eingangs erwähnte Allzeithoch legen würde. Rein rechnerisch ergebe sich aus einer abgeschlossenen Korrekturflagge sogar ein langfristiges Kursziel von rund 74 USD. Auf dem Weg in diese Region definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur seit Sommer vergangenen Jahres (66,69 USD) ein wichtiges Etappenziel. Als Absicherung auf der Unterseite könnten Anleger indes das Oktobertief bei 36,39 USD heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:39,66 EUR +0,53% (17.11.2021, 09:32)TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:56,06 CAD -0,60% (16.11.2021, 23:00)