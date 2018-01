Weitere Suchergebnisse zu "Sojabohnen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch haben sich keine nennenswerten Schäden tatsächlich manifestiert, doch das Wetter hält die Märkte weiter in Atem, so die Analysten der Commerzbank.



In den USA sei es vor allem Winterweizen, für den die aktuelle Kälte Risiken mit sich bringe - ebenso wie künftige Kälteeinbrüche dort, wo keine Schneedecke die Pflanzen schütze. Auch in Russland sei es eher die Sorge, dass ein Kälteeinbruch nach der milden Witterung zu Schäden führen könnte. In Südamerika stünden die Sojabohnen im Fokus. In Argentinien verzögere sich der Abschluss der Aussaatarbeiten weiter, da es trotz einiger Regenfälle nach wie vor deutlich zu trocken sei. Damit steige auch die Gefahr, dass die Pflanzen später in der Wachstumsphase von Frost betroffen werden könnten. In Brasilien stehe in einigen Gebieten bereits die Ernte an. Dort habe es genug geregnet. Der Erntestart könnte sogar durch massive Niederschläge verzögert werden. Zudem werde die Gefahr gesehen, dass die übermäßige Nässe zu einer Ausbreitung von Pflanzenkrankheiten führen könnte. Noch allerdings sei alles offen und die nächsten Wochen werden für das tatsächliche Ernteergebnis entscheidend sein. Das US-Landwirtschaftsministerium USDA könnte in seinen am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Prognosen die für Brasilien erwartete Ernte 2017/18 sogar leicht anheben. Denn nach dem bisher guten Saisonverlauf liege das USDA mit seinen 108 Mio. Tonnen unter den meisten am Markt kursierenden Schätzungen. (09.01.2018/ac/a/m)