Unternehmensnachrichten:



Die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) seien um fast 3% gestiegen, nachdem J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) die Aktie des Unternehmens von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und ein Kursziel von 15 Euro genannt habe.



Der zweite Versuch von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER), seinen Konkurrenten Chefz aus Saudi-Arabien zu kaufen, sei gescheitert, nachdem die lokale Regulierungsbehörde das Übernahmeangebot abgelehnt habe. Die saudi-arabische Behörde für Wettbewerb habe am Sonntag keine Details zu ihrer Entscheidung bekanntgegeben. Chefz habe jedoch bestätigt, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien.



Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF), Frank Appel, sei der Favorit für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF), wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters erklärt hätten. Die Nachrichtenagentur habe mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat der Deutschen Post am Mittwoch und der Vorstand der Deutschen Telekom eine Woche später zusammentreten würden, um die Angelegenheit zu besprechen. Beide Unternehmen hätten eine Stellungnahme abgelehnt. (06.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices begannen den heutigen Handelstag höher, unterstützt von der Erholung der Technologiewerte nach dem Ausverkauf vom Freitag sowie von den Kursgewinnen bei den Energieunternehmen infolge des Anstieges der Ölpreise, so die Experten von XTB.Dennoch würden die Händler weiterhin die Entwicklungen rund um die Omicron-Variante und den zunehmenden Inflationsdruck beobachten. Trotz der positiven Stimmung notiere der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wenig verändert, da die Auftragseingänge in der deutschen Industrie im Oktober um 6,9% im Monatsvergleich eingebrochen seien, nachdem sie im September um 1,8% nach oben korrigiert worden seien und den Schätzungen der Analysten von -0,5% gegenübergestanden seien. Die Auslandsnachfrage sei um 13,1% eingebrochen, was auf einen Rückgang der Aufträge aus dem Euroraum um 3,2% und einen Einbruch der Aufträge aus anderen Ländern um 18,1% zurückzuführen gewesen sei, wobei letztere durch das Ausbleiben größerer Aufträge für Maschinen und Ausrüstungen beeinflusst worden seien. Die Inlandsnachfrage hingegen sei um 3,4% gewachsen. Würden die größten Aufträge ausgeklammert, betrage der Rückgang nur 1,8% gegenüber dem Vormonat, aber die nachlassende Wirkung der Konjunkturprogramme und die langsame Normalisierung der Geldpolitik könnten dazu führen, dass der aktuelle Abwärtstrend anhalte.