(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Westwing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

37,245 EUR -5,23% (30.03.2021, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

37,895 EUR +6,60% (30.03.2021, 09:51)



ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (30.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Der SDAX-Konzern setze sich für 2021 ehrgeizige Ziele. Westwing wolle den Umsatz im ersten Quartal 2021 verdoppeln, habe das Unternehmen am Montagabend in München mitgeteilt. Die Marge des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zum Umsatz solle bei 14 bis 15 Prozent liegen.Im Jahr 2021 solle der Umsatz bei 510 bis 550 Mio. Euro liegen, das entspreche einem Wachstum von 18 bis 27 Prozent. Das bereinigte EBITDA solle im Gesamtjahr bei 42 bis 55 Mio. Euro liegen, das entspreche einer Marge von 8 bis 10 Prozent.Die Ziele für 2021 würden deutlich über dem Analystenkonsens liegen, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Experten hätten beim Umsatz 490 Mio. Euro und beim bereinigten EBITDA 34 Mio. Euro auf dem Zettel gehabt.2020 habe Westwing einen Umsatz von 433 Mio. Euro erzielt, habe das Unternehmen bestätigt. Das bereinigte EBITDA habe bei 50 Mio. Euro gelegen - hier übertreffe der Online-Möbelhändler das obere Ende seiner Prognosespanne um zwei Millionen Euro.Gleichzeitig stünde Westwing noch immer am Anfang, und das Jahr 2020 habe Westwing nur einen kleinen Einblick in die großen Chancen und Möglichkeiten gegeben, die vor den Unternehmen liegen würden, so Smalla weiter.Die Westwing-Aktie reagiere mit einem deutlichen Kursanstieg. Im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Montag notiere der Titel am Dienstagmorgen mehr als acht Prozent im Plus bei 38,50 Euro. DER AKTIONÄR habe die Westwing-Aktie im Juli vergangenen Jahres bei 13,85 Euro zum Kauf empfohlen. Die Aktie befindet sich auch im Real-Depot, ist dort mit einem engen Stoppkurs abgesichert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2021)