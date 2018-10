XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit der Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) ist heute das 16. Unternehmen in diesem Jahr an die Frankfurter Wertpapierbörse gegangen, so die Deutsche Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Aktien des Online-Möbelhändlers wurden im Prime Standard gelistet und notierten zum Handelsstart bei 26,49 Euro. Der Ausgabepreis lag bei 26,00 Euro.Das Unternehmen plant, die Erlöse aus dem Börsengang in erster Linie für Investitionen in die Technologieplattform sowie die Kundenerfahrung einzusetzen und das internationale Marktwachstum voranzutreiben.Begleitet wurde der Börsengang von Berenberg und Citigroup. Berenberg ist zugleich Designated Sponsor im Xetra-Handel. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt ist die Baader Bank.Börsenplätze Westwing-Aktie: