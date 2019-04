XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

11,82 EUR -1,83% (11.04.2019, 13:06)



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (11.04.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Westwing AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Keiner habe so intensiv wie die "Vorstandswoche.de" vor dem Börsengang der Westwing AG gewarnt Im Oktober sei die Aktie zu 26 Euro emittiert worden. Aktuelle Notiz: 12,50 Euro. Über 50 % Kursverlust in wenigen Monaten. 2018 seien die Erlöse um 16% geklettert. Das bereinigte EBITDA sei mit 3,1 Mio. Euro gerade noch positiv gewesen. Operativ habe die das Unternehmen fast 20 Mio. Euro versenkt. Vor Steuern seien über 26 Mio. Euro plattgemacht worden. 2019 erwarte CEO Stefan Smalta Umsatzwachstum, was aber vor allem in der zweiten Jahreshälfte stattfinden solle, bei einer unverändert mickrigen Marge auf dem Niveau des Jahres 2018. Finger weg, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:11,50 EUR -4,17% (11.04.2019, 13:30)