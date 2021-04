Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (12.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Die meisten Kunden, die es ausprobiert hätten, würden dem Angebot von Westwing treu bleiben. Hinzu komme, dass die Öffnung des öffentlichen Lebens in Deutschland doch leider nicht so schnell wie erhofft komme. Das spiele dem Online-Möbelhändler natürlich in die Karten. Entsprechend stark wachse das Geschäft des Münchner Unternehmens. Die Westwing-Aktie sei aber nicht mehr günstig bewertet und eine Konsolidierungsphase nach dem starken Kursanstieg wahrscheinlich. Und die Öffnung komme doch irgendwann - und dann gebe es an der Börse auch die Sektorrotation, die an Westwing nicht spurlos vorbeigehen dürfte, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Westwing-Aktie: